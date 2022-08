Vejret er med dem: Sidste uge med livreddere på stranden

- I løbet af sæsonen har livredderne mødt og talt med mange strandgæster, og vi håber, at det har medvirket til, at endnu flere er blevet opmærksomme på, hvilke forholdsregler der kan gøre badeturen mere tryg, siger René Højer.



Råd: Bad aldrig alene

Selvom livredderne pakker sammen for i år, betyder det dog ikke, at danskerne ikke bader, og derfor understreger livredderne også baderåd nummer et – bad aldrig alene.

- Især strøm og vindforhold skaber farlige situationer, og derfor er det godt at have en makker med, så man kan hjælpe hinanden, hvis der opstår problemer, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.