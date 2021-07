Travlhed hos livredderne – kommer med opfordring for at afværge flere ulykker

Alene i Østjylland har livredderne i år lavet en livreddende aktion, 44 førstehjælpsaktioner, 90 forebyggende aktioner og 1234 oplysende indsatser.

- Der er mange, der har fordomme om, at det er kedeligt job, hvor man bare sidder og glor. Det kan de måske godt have ret i, men det er også det, det går ud på, siger Mads Eriksen.

Undgå ulykker på stranden

Mandag har Mads Eriksen ikke været i aktion, og han ser gerne, at det fortsætter sådan.

Derfor har han et par gode råd til, hvordan man kan øge sikkerheden på strandene.

- I skal få nogle bedre færdigheder på paddleboards og lære at læse vinden og vejret. I skal også lære at kende stranden bedre at kende, så I kan spotte, når der er udadgående strøm. I skal også være bedre til at lade mobiltelefoner blive hjemme og holde godt øje med jeres børn, siger Mads Eriksen.

Hvad sker der, hvis man ikke gør det?

- Hvis man ikke gør de her ting, er der større sandsynlighed for ulykker på stranden. Og det vil vi gerne slippe for.