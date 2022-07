Opsang fra livreddere: Hold øje med jeres børn i vandet!

Han opfordrer til at være tæt på børnene, så man kan hjælpe dem i tilfælde, hvor de ikke selv har styr på situationen. For eksempel hvis en stor bølge vælter dem, eller hvis de svømmer så langt ud, at de ikke kan bunde.

- Når du bader sammen med dine børn, får du også en bedre fornemmelse af, hvad de kan og tør i vandet.

- Så kan du samtidig være med til at motivere dem til at blive endnu bedre til at svømme eller dykke, så de rykker deres grænser og bliver mere sikre i vandet, siger Lasse Serup Jensby.

Der opfordres også til, at luftmadrasser og badedyr bliver efterladt inde på land, hvis der er fralandsvind, som ellers vil kunne sende børn og andre badende for langt ud.