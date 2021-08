Unge kan være bagud socialt: Skolerne skal være opmærksomme ifølge forsker

Han bakker derfor op om, at skolerne prøver at klæde de unge bedre på socialt.

- Jeg tror, det er meget fornuftigt at gøre lidt ekstra ud af det. Jeg tror, de unge er kompetente, og de skal have noget øvetid på at blive bragt sammen socialt. Så man kan måske være opmærksom på, at det kræver lidt mere tid, end det plejer, siger Carsten Lyng Obel.

Han opfordrer også forældre til at forberede deres børn.

- Man kan tage nogle gode samtaler med dem, i stedet for at de sidder foran en skærm. Så giver man dem lidt træning i at navigere socialt.