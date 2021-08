Det store rykind: Nu starter efterskoleåret

På Tirstrup Idrætsefterskole på Djursland stiftede de 136 nye elever søndag for første gang bekendtskab med deres nye tilværelse, og det var nogle spændte elever, der trådte ind ad døren.

- Der har været lidt pres med at skulle pakke det hele, men det er fedt endelig at være her, siger Marie-Louise Lenskjold fra Hadsten til TV2 ØSTJYLLAND.

Hendes roomie for de mange kommende måneder stemmer i



- Det er mega fedt, men man har været lidt nervøs, der er bare så mange mennesker man skal ind at møde, siger Nynne Kristiansen fra Bjerregrav til TV2 ØSTJYLLAND.

Forældre med blandede følelser

Omkring 5000 unge skal i år gå på en efterskole et sted i Østjylland. Tilbage står en masse forældre, som har blandede følelser omkring det at sende deres guldklumper hjemmefra.



- Det er da selvfølgelig fedt, men på en eller anden måde er det da også lidt en følelse af at komme til at savne ham, siger Susan Gundorph fra Hinnerup, hvis søn nu er elev på Tirstrup Idrætsefterskole.

- Jeg glæder mig til, at han skal prøve det her, men jeg tror, det bliver hårdt at undvære ham derhjemme, siger Anne-Kathrine Skoven fra Grenaa.

- Det bliver rigtigt mærkeligt. Især efter, at han har været meget hjemme i det her Corona-år, siger Lone Brændstrup fra Skødstrup.