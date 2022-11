Unge efterspørger klamydia på skemaet

Og flere er enige i det synspunkt.

- Jeg synes, man burde starte med det allerede i folkeskolen, hvis det er ned til 15 års alderen, det begynder, siger Rosa Mathilde Sørensen, gymnasieelev på Randers Statsskole.

Et andet problem, der holder de unge fra at opsøge den nødvendige viden om sygdommen, er, at det kan være svært at snakke om. Men også her kan seksualundervisning ifølge gymnasieeleverne bidrage positivt.



- Jeg tror heller ikke, at det bliver et lige så stort tabu, siger Katrine Bay, gymnasieelev på Randers Statsskole.