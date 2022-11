Flere smittede end nogensinde: Unge tør ikke gå til familielægen

Hvis ikke der bliver prioriteret penge til klinikkerne, kommer det til at have konsekvenser for klinikken i Aarhus - og på de resterende fire Checkpoints-klinikker i resten af landet.

- Helt konkret vil det i Aarhus betyde, at vi er nødt til at halvere åbningstiden, så vi kun har åbent en dag i ugen og bliver langt mindre fleksible, siger Thomas Hübertz.

I Aarhus har Thomas Hübertz allerede været nødsaget til at fyre seks medarbejdere, og i Odense og Aalborg står klinikkerne i øjeblikket til at lukke.

Optimistisk for fremtiden

Thomas Hübertz har i dag, onsdag, haft møde med to politikere fra Christiansborg. De har fået en rundvisning på klinikken og set, hvordan Aids Fondet arbejder på klinikkerne.

- Når de ser vores tilbud og ser, hvordan vi møder de her mennesker, kan de godt se, at der er behov for et alternativ, siger Thomas Hübertz.

- Derfor synes jeg også, at jeg er gået fortrøstningsfuld fra mødet, for jeg kan ikke forestille mig, at man vil lukke et tilbud som Checkpoint - og som politikeren selv har været med til at bygge op.