Trods ny vejledning: Rejsebureau tror ikke på rejse-boom

Med de nye regler er det for eksempel muligt at rejse til den spanske ferieø Mallorca eller visse portugisiske øer karantænefrit. Samtidig bliver kravet om at gå i isolation helt droppet for rejser rundt i Europa fra 26. juni, når sommerferien starter.

Folk vil se tiden an

Hos Aarhus Charter tror de bare ikke, at det allerede er nu, at de nye vejledninger kommer til at sætte fart i rejsesalget.



- Vi kan ikke mærke noget endnu, men vi har en forhåbning om, at som informationerne bliver bredt ud, kommer det til at have en afsmittende effekt på den korte bane, siger Henrik G. Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad er det, som afholder folk?

- Man vil gerne være sikker på, at man kan komme afsted. Nu skal der være en sikkerhed, så man ikke får taget forventningsglæden fra sig ved en aflysning, som man har oplevet ved koncerter og så videre, siger Henrik G. Jensen.