Toldstyrelsen: - Vi kan ikke stoppe det hele

En stor del af salget kommer fra udlandet, og mange pakker bliver ifølge funktionslederen stoppet, men det er ikke muligt at fange alle pakker med ulovligt fyrværkeri.



- Toldstyrelsen hverken kan eller skal åbne alle pakker, for så går handlen i stå, siger Jesper Christiansen.

- Vi tager de pakker ud, vi mener, der indeholder krudt og beslaglægger dem. Vi kan ikke stoppe det hele.

Florerer på sociale medier

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med flere sælgere af kanonslag på Facebook. De ønsker ikke at stille op til et interview, men fortæller, at de oplever, at efterspørgslen er større i år – og at salget ikke blot begrænser sig til omkring nytår som normalt.