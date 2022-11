Afsløret af postkasser - ung mand taget med stort krudtlager

Det brager løs med kanonslag i år, og det gjorde det også natten til mandag i Saksild. Her blev to postkasser sprunget i luften, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet blev bekendt med eksplosionerne, da et kvikt vidne havde noteret nummeret på nummerpladen på den bil, hvorfra kanonslagene blev smidt.

Registreringsnummeret overlod vidnet til politiet, som i løbet af mandagen lagde vejen forbi en 19-årig mand i Beder.

Han er nemlig ejer af den pågældende bil, og i bilen fandt politiet 71 kanonslag.

Den 19-årige erkendte, at han havde kørt rundt natten før og sprunget postkasser, og Østjyllands Politi har derfor nu sigtet ham for både hærværk og for at overtræde fyrværkeriloven.

Mange kanonslag i år

Postkassesprængningerne i Saksild kommer efter en periode, hvor flere østjyske byer har været hårdt plaget af høje brag fra ulovligt fyrværkeri.

For nylig fortalte vicepolitiinspektør for forebyggelse ved Østjyllands Politi, Camilla Nielsen, at politikredsen i oktober modtog flere anmeldelser om affyring af kanonslag end normalt.

- Desværre oplever vi i politikredsen, at der er en øget tendens til, at man fyrer meget kraftige kanonslag af. Vi har blandt andet fået anmeldelser fra Aarhus, Lystrup, Hjortshøj, Haarup, sagde hun.