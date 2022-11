Fyrværker: Kanonslag er ikke drengestreger - det er terror

- Folk er blevet opmærksomme på, at fyrværkeri ikke bare er sjov og ballade, men også kan være rigtig farligt. Det har betydet, at det har været nedtonet i mange år.

- Jeg tror, det er blomstret op igen, fordi der er kommet en ny generation af unge mennesker, som fascineres af, at det er ulovligt, og så er der et marked for det, og så florerer det, siger Henri Drenck.

Selv må Henri Drenck antænde kanonslag, fordi han er professionel fyrværker. Men det kræver stadig mange tilladelser og sikkerhedsforanstaltninger, før det kan lade sig gøre. Han mener, der er god grund til, at kanonslagene er ulovlige.

- Du har ikke nogen forudsætning for at vide, hvor kraftigt fyrværkeriet er. Der sker utroligt store skader, hvis du fejlbetjener fyrværkeriet eller udsætter andre for den sprængkraft, der er i kanonslag, siger Henri Drenck.