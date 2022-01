Tina jubler over ny redningsplan til psykiatrien

Sundhedsstyrelsen er torsdag kommet med 37 anbefalinger til, hvordan man får rettet op på psykiatrien i Danmark.

Rapporten skal føre til en lovet 10-års-plan fra regeringen, og i et familiekollektiv i Viby vækker det glæde, at der nu er grobund for, at der kan ske en opprioritering af psykiatrien.

Her bor Tina Kvist sammen med sin mor Susanne Holgaard.

- Jeg er rigtig glad for, at der sker noget nu. Vi har villet det altid, fordi man bare bliver proppet i en kasse, og den kasse kan man ikke komme ud af. Så det giver et håb for, at der kan blive noget mere sammenhæng, siger Tina Kvist til TV2 Østjylland.

Tina har været tilknyttet psykiatrien, siden hun var 18, men burde efter eget udsagn have været det langt tidligere og med større fokus på en korrekt udredning frem for at forsøge at passe hende ind i en kasse.