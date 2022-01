Akvariet slog revner - undervandsorkester går konkurs

Der er blevet arbejdet på projektet i femten år, og den foreløbige kulmination skete i 2016, da AquaSonic havde verdenspremiere i Holland. Siden peger Marie Nyeng på, at orkestret har spillet undervandskoncerter verden over. Og der er brug for disse særprægede former for musik, mener hun.

- Lige i den situation, som kulturlivet står i nu, hvor man i to år har været fuldstændigt ramt på alle måder, er det ekstra trist, at noget, der er så kunstnerisk stærkt og samtidig formår at gøre endnu flere interesserede i underlige sider af musik og nyskabende musik, ikke kan fortsætte.