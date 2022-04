Supermarkeder rationerer solsikke- og rapsolie

Kæden, som driver kæder som Kvickly, Superbrugsen, Fakta og Irma, sætter et loft på tre flasker olie per kunde om dagen.

Det fortæller kommunikations- og analysechef Lars Aarup til Ritzau.

- Det gør vi af hensyn til kunderne, så der bliver nok til alle. Vi har ikke aktuelt mangel på olie, men indfører det af rettidig omhu, siger han.

- Vi har haft eksempler på, at erhvervskunder gerne vil købe meget olie, men det er ikke så hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte kunde. Derfor sætter vi begrænsning på.

Max tre liter olie per dag

Restriktionen i Coops butikker kommer til at gælde al slags madolie og vil træde i kraft, så snart butikkerne har sat skilte op, oplyser Lars Aarup.

- Vi har også oplevet, at der i vores sønderjyske butikker er kommet kunder fra Tyskland for at købe olie med hjem, siger han.