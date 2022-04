Godsejers store solcelledrøm bristet: Politiker vil have mere råderum

Statens indsigelse har to hovedargumenter. Dels ligger dele af solcelleanlægget tættere end tre kilometer fra kysten, og inden for en grænse som kaldes kystnærhedszonen.

Derudover bliver der skrevet, "at et større solcelleanlæg vil forringe områdets naturmæssige og kulturhistoriske landskabsværdi". Det har ellers indenfor høringsperioden oplevet uvant lidt modstand fra naboerne i området, og der er kun kommet få høringssvar.

- Og når man har et godt projekt som det her og bliver mødt af et veto, så er det, at man mister gejsten, siger Silkeborg-politikeren.



- Jeg håber og tror, at ministeren vil tage det til genovervejelse, for det gør jo også, at folk mister interessen for at investere i vedvarende energi, hvis et projekt, der er nået så langt, lige pludselig bliver mødt af en stopklods.