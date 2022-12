Stolt minister har sine børn med ved Amalienborg

- I dag havde jeg to af mine børn med inde på Slotspladsen og en anden med på telefon. Det betød meget for mig både som far, men også i forhold til min familie, siger han.



Nicolai Wammen blev far for tredje gang 16. november i år til en dreng.

Han fortsætter som finansminister og kommer til at sidde i udvalget for regeringsledelse, koordinationsudvalget og ansættelsesudvalget.

Han blev udnævnt som finansminister i 2019, og har også tidligere været forsvarsminister og europaminister.