'Direkte dumt': Tage og Johan er dybt utilfredse med deres formand

I Ebeltoft deltog byrådsmedlem Heine Iversen også i mødet torsdag aften. Han anerkender, at det var en beslutning, partiets politiske leder skulle tage. Men på trods af argumenterne fra formanden, er han ikke enig.

- Jeg bakker op om beslutningen, men jeg ville stadig gerne have været med i en regering, siger han.

Han er glad for, at Radikale Venstre ikke står bag beslutningen om at skære i længden på en række kandidatuddannelser.

- Det er helt forkert. Vi var med i skolereformen i 2014, og det er meget langtfra radikal politik, siger Heine Iversen.

Men ærgrelsen har ikke fortaget sig på trods af mødet med Folketingsgruppen torsdag aften.

- Jeg kan da stadigvæk tænke, hvad kunne vi have gjort i en regering, siger han.



Rasende viceborgmester

I Silkeborg er det viceborgmester Johan Brødsgaard, der har hvæsset pennen på Facebook.

'Det ville gøre ondt, at gå med i denne regering, men at stå uden for piner mig decideret. Politik er indflydelse, og den lå lige foran os, men blev valgt fra. Jeg holder af mit parti. De mange medlemmer, venner og kollegaer, som jeg har i RV, men forholdet bliver sat på prøve,' skriver han blandt andet.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Johan Brødsgaard. Han deltog ikke i mødet torsdag aften, men hans holdninger har ikke ændret sig. Viceborgmesteren ønsker ikke at uddybe sit Facebooksoplag, hvor han også skriver:

'Hvis ikke Radikale Venstre kan være med i en regering med det nuværende grundlag, så har jeg svært ved at se for mig, hvilken regering vi skal kunne være med i fremadrettet. Og det ærgrer mig.'

Martin Lidegaard forklarede tirsdag, at han mener, partiet kan få mere indflydelse udenfor en regering.

- Jeg tror, vi kan gøre en større forskel ved at stå udenfor, siger han.

Ifølge den politiske leder ligger striden mellem De Radikale og de resterende partier omkring klimapolitikken og børne- og ungeområdet.

Fredag siger han til P1, at han ikke blev tvunget til at gøre noget andet end det, han selv ønskede.

- Billedet af, at jeg blev gennet på plads mod min vilje, det kan jeg ikke bekræfte, slet ikke.

- Tværtimod vil jeg sige, at jeg kunne have truffet begge beslutninger på baggrund af denne konsultation. Men jeg traf denne her, fordi jeg følte, at det var det rigtige. Ikke bare for Radikale Venstre, men forhåbentlig også for landet, siger han.