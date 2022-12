Her er de østjyske ministre

Troels Lund Poulsen er tilbage som minister i den nye regering, hvor han skal være økonomiminister. Han har tidligere været miljø-, skatte-, undervisnings-, erhvervs-, og beskæftigelsesminister under tidligere blå regeringer.

Venstre-politikeren er opstillet i Østjyllands Storkreds i Hedensted. Han kommer til at sidde i udvalget for regeringsledelse, koordinationsudvalget, økonomiudvalget, ansættelsesudvalget og udvalget for grøn omstilling.