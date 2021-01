Statsministeren: Klart nødvendigt at forlænge restriktioner

Restriktionerne gælder indtil videre til og med 17. januar.



Statsministeren kritiseret for ikke at have meldt noget ud endnu

Statsministeren blev i Folketinget kritiseret af blandt andre Kristian Thulesen Dahl for, at der ikke er meldt noget ud endnu, om de bliver forlænget. Mette Frederiksen har flere gange indikeret, at det vil ske, men ikke meldt noget officielt ud.

- Jeg tror, at de tusindvis af danskere, der nu svæver i usikkerhed, fordi de regner med, at restriktionerne bliver forlænget, men ikke har fået et klart svar, vil sætte pris på at få det.

- Men det er da fantastisk, at vi skal have en spørgetid i Folketinget onsdag for at få det afklaret, siger Kristian Thulesen Dahl.