Vær opmærksom i vintertrafikken: Coronasmitte kan medføre manglende snerydning

Prioritering vil følge vejklassificeringer

Hvis det bliver nødvendigt for vinterberedskabet i Aarhus Kommune at prioritere snerydningen, så vil prioriteringen følge kommunens eksisterende klassificeringer på veje, stier og fortov.

Prioritering vil være, at veje og stier i Klasse 1 vil blive prioriteret først, så Klasse 2 veje dernæst Klasse 3 og så fremdeles. Og ifølge Tenna Olsen, så bygger klassificeringerne på flere faktorer.

- Noget af det, der overvejende ligger til grund for klassificeringerne, er trafiktællinger, og dermed er det på disse veje, vi kan gøre mest for flest. Og så er der er jo nogle forbindelser, der skal opretholdes, også selvom de måske ikke er ligeså trafikkeret, for at sikre, at der er trafikal sammenhæng i kommunen, siger Tenna Olsen.