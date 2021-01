Butikker forlænger byttefrist for julegaver

Og danskerne skal forvente, at restriktionerne sandsynligvis fortsætter, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med TV2 søndag.

Men størstedelen af virksomhederne i detailbranchen har allerede nu ændret deres byttefrister, lyder det fra Dansk Erhverv.

- Samtidig har rigtig mange meldt ud, at man som minimum kan bytte i en bestemt periode, efter at der igen bliver åbnet op for at modtage varer, siger erhvervsorganisationens markedsdirektør, Henrik Hyltoft.

- Det er vores klare indtryk at langt de fleste virksomheder vil være meget fleksible og forstående over for deres kunder af den simple årsag, at de lever af tilfredse kunder.