Statsministeren indkalder til pressemøde

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder til pressemøde klokken 13.00 på Marienborg, hvor det er forventningen, at hun vil udskrive valg til Folketinget.

I indkaldelsen til pressemøder oplyser Statsministeriet, at statsministeren vil komme med en udtalelse. Det vil ikke være muligt for pressen at stille spørgsmål.

Marienborg er statsministerens embedsbolig, som ligger i Kongens Lyngby.

Torsdag vil De Radikale stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis ikke valget er udskrevet inden.

Det var et ultimatum, som partiet kom med i starten af juli, efter Minkkommissionens hårde kritik af Mette Frederiksen og regeringen.

Derfor er valgspekulationerne også taget til de seneste dage. Mette Frederiksen mere end antydede tirsdag aften, at valget vil blive udskrevet onsdag.

