Ventede forgæves på valg: - Det er da helt vildt!

En for hvem valgkampen er altafgørende er Nick Zimmermann, der sidder i Randers Byråd for Dansk Folkeparti. Han bragede ind i byrådet i 2018, og nu vil han altså i Folketinget for at hjælpe Dansk Folkeparti i kampen mod de dårlige meningsmålinger.

TV2 ØSTJYLLAND fulgte den håbefulde politiker, da åbningen af folketinget kulminerede med statsministerens tale klokken 12. På et tidspunkt, hvor ingen af os vidste, om det var i dag, at valget ville blive udskrevet.

12.00

Nick Zimmermann sætter sig til rette i et lokale på Randers Rådhus. Fjernsynet er tændt og på skærmen går Mette Frederiksen på talerstolen for at holde åbningstalen for Folketinget.

- Jeg sidder sådan lidt i venteposition. Bliver det, eller bliver det ikke?