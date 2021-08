Søndag træder nye regler i kraft: Køber du hus skal du udskifte eller skrotte gamle brændeovne

- I moderne tid er det overflødigt at have brændeovn i sit hjem, hvis man for eksempel har fjernvarme eller naturgas. Man kunne derfor også vælge at lave restriktioner på brændeovne de steder, hvor man har fjernvarme eller naturgas i huset og sige, at der må man slet ikke have brændeovne. Hvis man skal have hurtig effekt, så er det den måde, man kan gå frem på, lød det tidligere fra Jørgen Brandt.