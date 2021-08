Familien Rindom tog på ferie samme sted i 20 år, så datteren kunne træne: - Jeg er så stolt

20 år ved Gardasøen

Kort efter dagens sejlads udtalte Anne-Marie Rindom, at hun har drømt om netop det øjeblik, siden hun blev født. Og det kan hendes far skrive under på.

Til TV 2 fortæller han, at påskeferien i 20 år i træk blev brugt ved Gardasøen, så datteren kunne sejle, ligesom familien har rejst hele verden rundt med hende, så hun kunne deltage i diverse konkurrencer.