SAS-strejke afsluttet med ny overenskomst

Flyselskabet SAS og SAS-piloternes fagforeninger er blevet enige om en overenskomst, og pilotstrejken afsluttes dermed.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse.

Strejken har varet i 15 dage, og SAS vil snarest muligt genoptage flyvningerne.

- Jeg er glad for at kunne sige, at vi nu er nået til enighed med alle fire af piloternes fagforeninger for SAS Scandinavia, og at strejken er afsluttet.

- Endelig kan vi vende tilbage til normal drift og flyve vores kunder på deres længe ventede sommerferie, udtale Anko van der Werff, der er topchef i SAS i pressemeddelelsen.

Han beklager desuden, at mange passagerer har været ramt af strejken.

Opsigelser bidrog til konflikt

SAS og piloternes fagforeninger er blevet enige om en ny overenskomst, der gælder de næste fem og et halvt år.

Den er ifølge pressemeddelelsen et centralt element i SAS' redningsplan, der hedder SAS Forward. I pressemeddelelsen lyder det, at overenskomsten giver "den stabilitet og forudsigelighed, der kræves af potentielle investorer".