Carsten cykler foran feltet: - En totalt fjollet og sindssyg idé

- Jeg fik tit nogle kæmpe jubelbrøl, og det var mega fedt, fortæller han.

Nu hvor han er i Frankrig, går han også meget op i at hilse på tilskuerne med for eksempel et ’bonjour’, og oplever også at få mange tilråb og opmuntringer tilbage.

Vil være med helt til Paris

På de første etaper i Frankrig hjalp Carsten Juel Andersens familie med at komme rundt. De kørte ham både til Dunkirk og til Lille, men de seneste etaper har han måttet cykle til eller tage toget.