Sådan sejler Molslinjens gratisfærger

Gratis billet refunderes

For at sikre at de gratis billetter ikke bliver reserveret af folk, som ikke er sikre på, de får dem brugt, har Molslinjen valgt at lave et system, hvor alle billetter i første omgang skal købes og betales.

Når billetten så har været brugt, kan kunderne få dens pris refunderet.

- Det viste sig at være en god måde at sikre sig, at pengene til sommerpakken blev brugt på rejser, som rent faktisk blev gennemført, siger Jesper Skovgaard.

De gratis ture for gående og cyklister gælder fra 1. juli hver tirsdag, onsdag og torsdag frem til 30. september 2021.