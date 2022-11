Rekordmange familier har søgt julehjælp

Behovet for julehjælp er i år ekstra stort.

Det er meldingen fra Blå Kors Danmark, som er en af de hjælpeorganisationer, der uddeler julehjælp til økonomisk trængte familier.

I Østjylland har 1.646 familier søgt om julehjælp indtil videre. Det er omkring 200 flere familier end sidste år:

"Det er ny rekord på en meget trist baggrund. Vi ved fra de familier, vi møder i vores arbejde, at mange springer et måltid over for at spare penge. Det er desværre virkeligheden for mange familier. Flere oplever, at pengene er sluppet op, allerede inden måneden overhovedet er gået i gang," siger kommunikationschef i Blå Kors Danmark i en pressemeddelelse.

Han håber, at endnu flere danskere har lyst til at støtte julehjælpen:

"Vi har brug for hver en krone for at kunne hjælpe så mange familier, som muligt. Som det er lige nu kan vi desværre langt fra hjælpe alle familier, så vi har brug for at indsætte en god slutspurt med bidrag fra både almindelige danskere og virksomheder. Alle pengene går ubeskåret til julehjælp," siger Thomas Røddik Korneliussen.