Sprænger alle rekorder: Julehjælp drukner i ansøgninger

- Der er ingen tvivl om, at inflationen er en stor faktor. Folk får simpelthen mindre for pengene, end de plejer. Nogle familier kan måske skære noget fra og spare her og der, men det er vanskeligt for de familier, der i forvejen er presset økonomisk, siger generalsekretæren.



Peder Thorning fortæller, at Dansk Folkehjælp ikke selv har gjort mere end normalt for at sætte fokus på deres tilbud om julehjælp.

Kan ikke hjælpe alle

I 2021 måtte Dansk Folkehjælp afvise lidt over 4.000 ansøgere til julehjælp. Og tallet kan blive endnu større i år med de rekordmange ansøgere.

- Vores oprindelige bekymring var, at det kunne blive "den perfekte storm" med et øget antal ansøgere, samtidig med at muligheden for at donere for den normale familie var mindre, siger Peder Thorning.