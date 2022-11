Michelin-kok: - Jeg kan ikke læse de mails - det er for hjerteskærende

De næste par uger arbejder Wassim Hallal på fuld tryk med at finde gaver til de mange, der skal have hjælp.

- Jeg har det sådan, at hvis man kan hjælpe, så synes jeg også, man skal hjælpe. Det giver så meget mening og glæde, siger han.

Iben har søgt hjælp

En af de mange, der allerede nu har søgt restauranten om julehjælp, er Iben Sandberg.

Hun er førtidspensionist, hendes kone er studerende og sammen har de et barn på halvandet år.

- Vi sidder stramt i det og er nødt til at vende hver 25-øre. Så det ville spare os for mange bekymringer, hvis vi kunne være så heldige at få mad og gaver til julen.

Familien købte et hus før krisen, og det betyder, at økonomien er dårligere, end de egentlig havde regnet med. Sidste år fik familien julehjælp fra Mødrehjælpen og i år krydser de fingre for, at Frederikshøj redder julen .

- Jeg er gammel kok, så det ville være helt fantastisk at få mad fra Frederikshøj. Jeg synes virkelig, det er cool, at restauranten tilbyder det her - at der bliver tænkt på dem, der ikke har så meget, siger Iben Sandberg.

For at komme i betragtning til at modtage gaver og mad, skal man sende en mail til pr@frederikshoj.com.