Julemor fra Randers overvældet af ansøgere

For 10 år siden var hun selv i en situation, hvor hun havde brug for hjælp for at hendes børn kunne få julegaver. Det var hun så taknemmelig for - og inspireret af - at hun begyndte at samle ind, da ungerne var fløjet fra reden.

- Jeg synes, det er livsbekræftende, at de henvender sig til mig, og at jeg måske kan gøre deres jul lidt bedre. Men det er forfærdeligt, at det i et land som Danmark står så skidt til, siger hun