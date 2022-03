Regeringen vil forbyde salg af alkohol til unge

Om den samlede forebyggelsespakke skriver regeringen i sit udspil:

- Alt for mange danske børn og unge har det ikke godt. De mistrives. De unge har europarekord i druk. Alt for mange ryger. Og mange unge bevæger sig for lidt. Det er ikke bare et problem for den enkelte.

- Det er et alvorligt samfundsproblem. Og det betyder, at flere vil rammes af sygdom senere i livet. Sygdom som kunne have været forebygget.