Laveste antal ansøgere i ti år til uddanelse via kvote 2

På en kvote 1-ansøgning bliver man udelukkende bedømt ud fra sit karaktergennemsnit. Studerende med et højt gennemsnit vil dermed få plads på en videregående uddannelse før dem, der har et lavere snit.

Kvote 2 er for ansøgere, som ikke har karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.