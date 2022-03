Ny forsøgsordning giver kommuner lov til at sænke fartgrænserne

De tre østjyske kommuner deltager i en forsøgsordningen, som Transportministeriet har søsat. Ordningen gør det lettere for kommunerne, at sænke hastigheden til 40 kilometer i timen i byerne.

- Færdselssikkerhed er en af de vigtigste prioriteter for mig som minister. Derfor er jeg glad for, at så mange kommuner har søgt om muligheden for at sænke farten i byerne. Når vi får farten ned, kommer der færre alvorlige ulykker og byerne bliver tryggere for de bløde trafikanter - ikke mindst børnene, siger transportminister Trine Bramsen i en pressemeddelse.