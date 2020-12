Professor: Næste dage vil vise, om kurven er fladet ud

Der er registreret yderligere 3337 tilfælde med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, der er registreret på ét døgn under epidemien.

12. december blev der registreret 3552 nye coronatilfælde. Det var dog for 28 timer.

Forsigtig optimisme

Hvis man ser tilbage på de sidste tre dages smittetal, er der grund til "en smule optimisme".

Det vurderer Eskild Petersen, professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

- Det virker, som om at tallene er ved at flade ud, og kurven ikke stiger længere. Så der er grund til forsigtig optimisme, og de næste to til tre dage vil vise os, om det er rigtigt, eller der stadig er en udvikling.

- Men at tallene er stort set stabile over tre dage er et godt tegn, siger Eskild Petersen.