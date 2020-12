Østjylland får fem nye testtelte

På andendagen blev 262 personer testet positiv for coronavirus ud af de i alt 6168 personer, der blev testet i Falcks testcentre. Det svarer til, at der blev fundet smitte hos 4,25 procent af de testede ifølge Ritzau.

Den høje positivprocent svarer nogenlunde til lørdagens tal på 4,23, da 207 ud af 4892 testede fik besked om, at de var smittede.

Mandag morgen har Beredskabsstyrelsen meddelt, at de også skal assistere med at teste borgere for coronavirus i fire regioner. Assistancen består i at pode borgere ved testfaciliteter i henholdsvis København, Århus, Odense og Roskilde.

Det vides ikke endnu, hvor i byerne præcist de nye testtelte kommer til at ligge.