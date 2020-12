Mange danskere følger ikke råd om at gå i isolation, viser undersøgelse

- Problemet er bredt i alle grupper i samfundet, fastslår han og tilføjer, at det tyder på, at uvidenhed er en af årsagerne til den manglende overholdelse af retningslinjerne.

- Folk ved ikke, hvornår de skal gå i selvisolation. Eller også er der faktorer uden for deres kontrol, eksempelvis at de har behov for at gå på arbejde uanset hvad.

Én enkelt faktor stikker dog ud. De unge viser sig nemlig, ifølge undersøgelsen, at være lidt bedre til at isolere sig end de lidt ældre aldersgrupper.