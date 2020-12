Hospitalsansatte på randen af sammenbrud: Jeg har aldrig set noget lignende

På en uge er antallet af indlagte coronapatienter på Aarhus Universitetshospital fordoblet, og lige nu er de hospitalsansatte så pressede, at fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital, Vibeke Bak, frygter for fremtiden.



- Det spidser til lige nu. Det kan vi tydeligt mærke, og jeg er sindssygt bekymret for, at flere begynder at sige op. Jeg snakker med flere, der er bange for at blive ramt af stress. De er bekymrede, kede af det og ekstremt pressede. Jeg har aldrig set noget lignende, fortæller Vibeke Bak til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliver trangsforflyttede

Situationen er lige nu så tilspidset, at det er nødvendigt at flytte flere ansatte til coronaberedskabet imod deres vilje.