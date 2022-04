Pas på ukrudtsbrænderen i weekenden: Indeks for brandfare er højt

Der er dog på nuværende tidspunkt ingen grund til bekymring over, at et kommende forbud mod afbrænding spolerer grillsæsonen, som det var tilfældet i 2018.

- Der er ingen indikationer af, at vi nærmer os noget, hvor vi skal regulerer adfærden, siger Bjarne Nigaard.

- Men man skal huske, at det kan være brandfarligt om foråret, og at der kan være behov for, at man tænker sig lidt ekstra om, siger han.