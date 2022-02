På scenen hedder Erik Judii: Dragqueens er meget mere end mænd i dametøj

To meget forskellige scener

Fra idéen om at optræde som dragqueen, til han stod på scenen første gang som Judii, gik der over et år, fortæller han.

- Det er jo en lang proces. Bare at finde ud af, hvordan man gør og at turde komme ud med det. Det er som at springe ud en gang til, siger Erik Bekker Hansen, som dog mener, det er lettere at optræde som drag.