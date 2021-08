Peter modtager dødstrusler: Er tvunget til at have to livvagter med

Har hyret to livvagter

Truslen søndag var af en sådan karakter, at Peter Rothgardt har set sig nødsaget til at tage et drastisk valg. Han får to livvagter til sine Drag Banko shows på onsdag og torsdag, hvor han skal optræde som Miss Stella Starlight i forbindelse med Aarhus Festuge.

- Jeg synes, det er pisse ubehageligt, at det er nødvendigt. Men det er klart, at det giver mig en tryghed, at de kommer, siger han.