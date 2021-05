Dragshow, øl og guirlander - nyt mødested skal favne mangfoldigheden

Sådan et sted mangler nemlig ifølge hende i Aarhus.

Hvordan kom du på den her ide om Café Kromosom?

- Det gjorde jeg, fordi jeg selv er i de skæve kredse, og jeg syntes selv, at der manglede et sted, som det her med mangfoldighed - og særligt i Aarhus, for det er jo tit andre steder eller i København og storbyerne, at tingene er lidt mere skæve, så jeg syntes at Aarhus trængte til et nyt pust, siger hun.

Et sted for alle

Kromosom bliver både en café og et spillested. Og spørger man Andrea Rix Frichhot, så adskiller stedet sig fra de andre mangfoldighedstilbud i byen som for eksempel GBAR.

- Jeg synes ikke, at GBAR er det samme, fordi GBAR er natteliv på en anden måde - også på den fede måde, for jeg elsker deres dansegulv, men vi manglede et sted, hvor man bare kan være, og hvor man også kan komme og drikke en kop kaffe.

- Vi manglede et sted, som ikke kun var et diskotek, siger hun.