På boligjagt: Her får du de største afslag i prisen

I en tid, hvor priserne er på himmelflugt på alt fra pasta til strøm og træpiller, kan det være svært holde humøret højt.

Men er du boligjagt, er der til gengæld godt nyt.

Efter priserne de seneste år er gået op, og huskøbere endte i vilde budrunder, bliver der nu givet større afslag ved bolighandler.

- Vi skal ikke mere end tre-fire år tilbage, før +60.000 var normalen, forklarer Preben Merrild Angelo, der er administrerende direktør hos RealMæglerne.

Mest markant i de større byer

De har set på udviklingen i de østjyske kommuner, og her er det Horsens, Aarhus og Silkeborg, der oplever de største afslag i prisen.

Hvor der for et år siden blev givet et gennemsnitligt afslag i prisen på 318 kroner pr. kvadratmeter på villaer i Aarhus, er det i år steget til 792 kroner. Altså mere end en fordobling.

I Horsens er der tilsvarende sket en stigning i afslag fra 182 til 480 kroner, og i Silkeborg er afslaget steget fra 212 til 437 kroner.

Her kan du se, hvor store afslag der i gennemsnit blev givet for villaer i henholdsvis juli 2021 og juli 2022: