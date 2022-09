Wammen i åbenhjertigt interview: Thorkild var et fantastisk og meget varmt menneske

Landets nuværende finansminister var selv i en årrække fra 2006 til 2011 borgmester i Jyllands største by, inden han blev europaminister i Helle Thorning-Schmidts S-R-SF-regering. Søndag aften medvirkede han i et interview på TV2 ØSTJYLLAND, som også bragte en nekrolog over Thorkild Simonsens liv.

- Men jeg er samtidig også fyldt med en masse varme og glæde over alt det, han har opnået, og når man ser den her nekrolog og ser det glimt i øjet og den handlekraft, men frem for alt den menneskelighed og ordentlighed, Thorkild gav udtryk for, bliver jeg stolt på hans vegne. Vi kan være stolte af Thorkild, og som jeg skrev (på facebook søndag, red.), er han den bedste borgmester Aarhus har haft. Han elskede Aarhus, og aarhusianerne elskede ham tilbage. Det kan jeg godt forstå, siger Nicolai Wammen.

Hvorfor den bedste borgmester?

- Jamen fordi Thorkild var med til at få Aarhus flyttet i de næsten 16 år, han var borgmester til den fantastiske by, det er i dag. Og han kendte høj som lav og snakkede med alle og var interesseret i alle, og der blev lyttet hos ham, siger Nicolai Wammen og uddyber.

- En af hans kvaliteter var også, at han altid vidste, hvor han ville hen. Han vidste også, at andre kunne have gode idéer. Det var ikke kun ham, der skulle lyttes til. Andre kunne også komme med deres bud, siger Nicolai Wammen.