Hærchef på flagdag: Verden har ændret sig markant på et år

Også direktør for Beredskabsstyrelsen Laila Reenberg, chef for hjemmeværnet Jens Garly, forsvarschef Flemming Lentfer og forsvarsminister Morten Bødskov (S) retter en tak til Danmarks udsendte i videoen for at have gjort en forskel.

- Tak for at stille op, når der bliver kaldt på jer. Og husk, I er aldrig alene, uanset hvor I rejser hen, siger ministeren.

Der er officielle fejringer i anledning af flagdagen i både København og Frederikshavn mandag.