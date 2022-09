Imod udvidelse: 18 personer anholdt

Derfor tyede omkring 60 demonstranter mandag morgen til civil ulydighed og blokerede Aarhus Havn.

Der er anholdt 18 personer, oplyser Østjyllands Politi kort før klokken 14 mandag eftermiddag. Yderligere en del er sigtet efter ordensbekendtgørelsen, og enkelte befinder sig fortsat i området. Derfor er politiet også fortsat til stede for at sikre, at de ikke blokerer vejen igen.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDS reporter på stedet begyndte anholdelserne kort efter middag.

Demonstranterne blev enkeltvist slæbt væk og spurgt, om de ville gå frivilligt.