Overvejer du at få en brændeovn? Så kan du vente i lang tid

Han glæder sig på branchens vegne over, at brændeovne hitter efter flere år med dalende popularitet. Han er dog ked af, at det eneste han kan levere lige nu, er dårlige nyheder til kunderne.



- Det er træls, når kunderne kommer ind og er klar til at bruge penge, at vi først kan sælge en ovn om et halvt år.