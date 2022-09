Ekspert om brændeovns-boom: - Det skal Putin ikke have lov til

Han mener, folk skal være opmærksomme på, at man risikerer en høj luftforurening i sit hjem og dermed også risikerer at man selv og ens børn bliver syge.

Skru ned for varmen

Ifølge Kåre Press-Kristensen er vejen frem isolering, fjernvarme og varmepumper. Men da det kan tage lang tid, opfordrer han folk til at slå koldt vand i blodet og holde en lavere indeklimatemperatur.



- Fokuser på, at det er folk inde i huset, som skal holde varmen og ikke reolen - den er ligeglad med om den er varm.

- Og så ville jeg tage en ekstra sweater på og måske endda et par skibukser og så finde ud af, at det overlever man faktisk. Og som prikken over i’et, ville jeg lave en kop varm kop kakao, finde matador frem og hygge mig med familien, siger Kåre Press-Kristensen.

Han ser den stigende efterspørgsel på brændeovne som et stort tilbageskridt for den grønne omstilling og at politikerne bliver nødt til at finde en hårdere regulering af brændeovne frem.

Byrådsmedlem ser kritisk på udviklingen

Hos SF i Aarhus ser man også med kritiske øjne på den stigende interesse for brændeovne.



- Jamen jeg synes det er ærgerligt og jeg forstår godt, at folk søger andre løsninger i denne tid, men det er vigtigt at være opmærksom på, at brændeovne er sundhedsskadelige, siger Jan Ravn Christensen (SF), som er byrådsmedlem i Aarhus.

Han så gerne, at man helt forbød brændeovne i tætte byområder. SF i Aarhus har tidligere været aktiv i debatten om brændeovne.