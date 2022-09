Energipriser tvinger blomsterhandler til at dreje nøglen om

Blomsterpige for sidste gang

Marianne Haahr Sørensen er en af de seks fastansatte blomsterdekoratører i Boller Blomster Center. Når butikken lukker ved udgangen af september, står hun uden arbejde.

Hvad hun skal lave fremover ved hun ikke, men én ting er sikkert:

- Jeg skal ikke være i blomsterbranchen igen. Det har været supergodt at være her, og jeg har været virkelig glad for det, men nu er det slut, siger Marianne Haahr Sørensen.

Selvom ejeren ikke har været en stor del af den daglige drift, så er han stadig ked af at skulle lukke forretningen.

- Det er ikke rart at skulle lukke, men det er nødvendigt. Vi har verdens bedste blomsterpiger, og jeg er rigtig ærgerlig over, at de nu skal finde noget andet at lave, siger Steen Holch Kristensen.